Empresário de Paulo Sousa 'provoca' Flamengo após derrota e é 'obrigado' a fazer esclarecimento

Hugo Cajuda, empresário de Paulo Sousa, recorreu esta segunda-feira às redes sociais para deixar uma mensagem, em tom provocador, após a derrota de ontem do Flamengo - que recentemente despediu o treinador português - no terreno do Atlético Mineiro (0-2)."[A equipa] Melhorou, está a voar como um sapo!", começou por referir Hugo Cajuda que, mais tarde, voltou a deixar uma publicação, desta vez com um esclarecimento."Depois de ver um comentário meu a ser mal interpretado, devo clarificar que não foi de tom ofensivo para com o Flamengo, por quem tenho o máximo respeito. Mesmo que assim não fosse, impõe-se esclarecer que qualquer comentário meu não vincularia de todo o meu cliente Paulo Sousa, que é independente e não representado nas minhas opiniões pessoais. Não represento nenhum cliente quando emito a minha opinião pessoal, religiosa ou política. Cliente esse [Paulo Sousa] que sempre mostrou um grande carinho e respeito pela instituição a quem deseja, aliás, as maiores felicidades, assim como eu próprio", escreveu o agente do técnico.