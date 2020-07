Filipe Luís e a saída de Jorge Jesus: «Optou pelo Benfica, é a casa dele»

Filipe Luís, lateral-esquerdo brasileiro do Flamengo, comentou esta quinta-feira a saída de Jorge Jesus para o Benfica. Em declarações exclusivas ao '11', o internacional canarinho deixou largos elogios ao treinador português, admitiu ser um admirador confesso do seu trabalho, afirmando ainda que tudo o que Jorge Jesus dizia "era uma aula".





"Tenho todos os treinos anotados. Aliás, se ele estiver a assistir, não adianta ficar chateado comigo. Saiu daqui e deixou as portas abertas. Ele optou pelo Benfica, é a casa dele. Temos que entender isso. Não podemos chorar a saída dele, temos que superar", começou por dizer o lateral-esquerdo brasileiro, em declarações por vídeo-chamada."Foi uma escolha muito pessoal, o Jorge [Jesus] é especial. A saída dele foi com festa, muito choro, churrasco e pagode. Ele tem uma maneira única de conquistar as pessoas. É autêntico, honesto e leal. Vive de forma intensa o futebol. Tudo era uma aula.""Acho que sim, não? Não sei a comparação com os outros. Se perguntar isso para ele, vai dizer que tinha em mãos o melhor Flamengo da história. Tivemos uma relação perfeita entre treinador, comissão técnica, jogadores, dirigentes e adeptos", concluiu.