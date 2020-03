Flamengo acredita em proposta imbatível para segurar Jorge Jesus

Jorge Jesus está em Portugal, devido à pandemia de coronavírus, mas no Brasil a renovação do seu contrato com o Flamengo continua na ordem do dia.





Segundo o jornalista brasileiro Paulo Vinícius Coelho, o contrato atual de Jorge Jesus dá-lhe 3,7 milhões de euros líquidos por ano. E o facto do câmbio colocar o 1 euro a mais de 5,65 reais dificulta cada vez mais as contas do Flamengo, que ainda assim não desiste e até terá aumentado a proposta."Na visão da direção rubro-negra, a proposta para Jorge Jesus é imbatível", refere Paulo Vinícius Coelho, sublinhando que devido à pandemia de coronavírus o mercado europeu também irá ter de ultrapassar uma crise económica, o que dificultará ao aparecimento de uma proposta melhor, refere.Por todas estas questões, Rodolfo Landim, presidente do Flamengo, acredita que poderá chegar a acordo com Jorge Jesus para que o técnico português continue a defender as cores do Mengão. "Para mim, ele é um dos melhores treinadores, mas para ele ficar no Flamengo vai ter que se ajustar ao que nós conseguimos pagar ", referiu Landim na semana passada.