Flamengo com «engenharia financeira» para fechar hoje a renovação de Jorge Jesus

A renovação de contrato de Jorge Jesus com o Flamengo deve ficar fechada ainda esta terça-feira. A garantia é dada pelo site´Globoesporte’, que explica a notícia com o facto de hoje marcar exatamente um mês para o fim do contrato do português com o clube: 19 de junho.





De acordo com o site brasileiro, o Flamengo está a proceder a uma "engenharia financeira" para convencer Jorge Jesus a renovar o vínculo, nomeadamente para suportar a diferença entre o real e o euro, que tem variado muito por causa da pandemia de Covid-19.O técnico português deve ter o novo contrato dividido entre salário (60%) e direitos de imagem (40%). Dessa forma, o Flamengo espera poupar nos impostos e aproximar-se mais do valor pretendido por Jorge Jesus para renovar.Quanto à duração do novo contrato, já está definida. O Flamengo deve renovar com Jorge Jesus até dezembro de 2021, altura em que termina o mandato do atual presidente, Rodolfo Landim.