Flamengo contrata preparador físico que já orientou treino de máxima exigência... no deserto

Depois de despedir Pablo Fernández, que agrediu o avançado Pedro com um soco , o Flamengo oficializou a contratação do preparador físico uruguaio Nicolás Maidana, que passou a ser uma cara relativamente conhecida no mundo do futebol em dezembro do ano passado quando, ao serviço do Santos Laguna, orientou um treino de exigência máxima... no deserto.À data, Maidana fez questão de partilhar algumas imagens da sessão nas redes sociais, onde mostrou os jogadores a levantarem pneus, puxarem cordas e até... a baterem na areia com martelos."Saímos da zona de conforto para entrar no meio do deserto e gerar uma energia coletiva incrível. O pão ganha-se com suor e os objetivos e sonhos concretizam-se quando nos esvaziamos. Nunca se pode perder a fome e nunca podemos esquecer os sonhos que tínhamos quando éramos crianças. Estamos onde sempre sonhámos estar", escreveu o uruguaio, na publicação em questão.Refira-se que, antes da passagem pelo Santos Laguna, Nicolás Maidana esteve ao serviço da Udinese.