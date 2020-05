Flamengo não 'desarma': prefeitura do Rio de Janeiro volta a reforçar proibição dos treinos

O regresso do Flamengo aos treinos teve a oposição da Prefeitura do Rio de Janeiro, mas isso não irá impedir que a equipa liderada por Jorge Jesus prossiga os trabalhos. Depois de uma reunião com o Comité Científico da Prefeitura, num encontro que contou com a presença de Márcio Tannure, chefe do departamento médico do clube, foi reforçado que o regresso dos treinos não estão incluídas no lote das atividades essenciais, as quais se encontram suspensas até dia 25 de maio, todavia, essa recomendação não será seguida pelo emblema rubro-negro.





O clube decidiu retomar os trabalhos, também sem o aval do Governo do Estado do Rio de Janeiro, que não foi sequer informado dessa decisão. Todavia, nos últimos dias, os jogadores já se deslocaram ao Ninho do Urubu , como é conhecido o centro de treinos do Flamengo, para treinar, ainda que divididos em grupos diferentes. E, de acordo com a imprensa brasileira, o Flamengo não promete abrandar no regresso aos trabalhos, ainda que não conte com a aprovação das autoridades.Refira-se, contudo, que o clube contactou o presidente brasileiro, Jair Bolsonaro, das suas pretensões de retomar a atividade, ele que tem sido partidário do regresso do futebol o quanto antes.