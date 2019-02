Flamengo não tinha licença para construir alojamento em local licenciado para estacionamento

O alojamento do centro de treinos do Flamengo que na madrugada desta sexta-feira foi, vitimando 10 pessoas, não tinha licença municipal para funcionar como tal.A Prefeitura do Rio de Janeiro esclareceu que "no projeto protocolado, a área está descrita como um estacionamento" e refere que não tem "registos de um novo pedido de licenciamento da área para uso como dormitórios"."Sobre o processo de licenciamento do Centro de Treino Presidente George Helal, conhecido como Ninho do Urubu, a Prefeitura vem a público prestar os seguintes esclarecimentos:A atual licença do CT tem validade até 08/03/2019;A área de alojamento atingida pelo incêndio não consta do último projeto aprovado pela área de licenciamento, a 05/04/18, como edificada.No projeto protocolado, a área está descrita como um estacionamento;Não há registos de novo pedido de licenciamento da área para uso como dormitórios;Por determinação da legislação em vigor, a coordenação de licenciamento informa que só há inspeção neste tipo de edificação em casos de denúncia;A Prefeitura vai determinar a abertura de um processo de investigação para apurar as responsabilidades."