Flamengo recebe troféu do Brasileirão na madrugada de quinta-feira

O Flamengo vai receber o troféu relativo à conquista do título brasileiro na madrugada de quinta-feira, após a receção ao Ceará, em duelo da 35.ª jornada do campeonato.

O encontro está agendado para as 00h30 (hora portuguesa) e vai contar com casa cheia nas bancadas do Estádio Maracanã, tendo em conta que já foram vendidos 52 mil bilhetes, segundo o 'Globoesporte'.



Recorde-se que o Flamengo se sagrou campeão brasileiro no domingo, um dia após a conquista da Taça Libertadores, tirando partido da derrota do Palmeiras na receção ao Grémio (1-2). O resultado do verdão deixou a equipa de Jorge Jesus com mais 13 pontos do que Santos (2.º) e Palmeiras (3.º), sendo que há apenas 12 pontos em disputa nas últimas quatro jornadas da prova.