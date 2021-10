Flamengo rejeita pedido de demissão de Renato Gaúcho após eliminação da Taça do Brasil

O Flamengo foi eliminado da Taça do Brasil na madrugada desta quinta-feira, ao cair em casa do Athletico Paranaense (0-3). O 'mengão', que tinha empatado o primeiro encontro (2-2) fora, segue num momento complicado nos últimos jogos, e os adeptos contestaram, no final, o treinador Renato Gaúcho, que colocou o cargo à disposição logo após o jogo, pedido rejeitado pela direção.





O Flamengo não conseguiu somar qualquer vitória nos últimos quatro jogos, e depois de um arranque demolidor de temporada, onde se registaram inúmeras goleadas, tem vindo a 'abrandar' o ritmo. No final do duelo frente à formação do Paraná, os adeptos chegaram mesmo a entoar cânticos a pedir Jorge Jesus , atitude que Renato Gaúcho considerou "normal"."O último treinador que passou aqui teve sucesso, e os adeptos de um grande clube vão sempre lembrar-se de um treinador que venceu. Faz parte da nossa profissão. Nem sempre vamos ganhar tudo. Trabalhou aqui alguns meses e ganhou títulos importantes. Mas já estou vacinado, essa exigência vai sempre existir. Se há algum culpado aqui, sou eu. O grupo não teve culpa de nada. O Athletico foi quatro vezes à nossa baliza e fez três golos. Criámos mais de 20 oportunidades", referiu.Recorde-se que o Flamengo vai defrontar, na final da Taça Libertadores , o Palmeiras de Abel Ferreira, no próximo dia 27 de novembro.