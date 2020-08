Flamengo soma segunda derrota consecutiva após saída de Jorge Jesus

Depois do desaire com o Atlético Mineiro, o Flamengo voltou a perder no Brasileirão e somou a segunda derrota após a saída do técnico Jorge Jesus. Esta madrugada, o clube carioca visitou o recém-promovido Atlético Goianiense e perdeu por estrondosos 3-0 em duelo da 2.ª jornada da Série A.





Hyuri (15') e Jorginho (32') deram vantagem à equipa da casa, que vencia ao intervalo e teve um golo anulado pelo VAR antes aos 37'. Na 2.ª parte, quando se esperava a reação do Flamengo, Gustavo Ferrareis (61') aumentou a diferença.Não está fácil a vida do técnico espanhol Domènec Torrent à frente do Flamengo, que na sexta-feira volta a jogar fora de portas e visita o Coritiba na 3.ª jornada do Brasileira.