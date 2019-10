Flamengo subscreve opinião de Jorge Jesus: «Arbitragem desastrosa e muito prejudicial»

Depois de Jorge Jesus, também o Flamengo se pronunciou sobre a arbitragem. O treinador português arrasou por completo a prestação do vídeo árbitro no Atlético Paranaense-Flamengo (0-2). Isto numa partida em que o VAR reverteu um penálti a favor do líder do Brasileirão, entre outras decisões contestadas pelos jogadores do Mengão e por JJ."A coincidência temporal entre a pressão pública feita por direções de concorrentes ao título e o ocorrido em campo no jogo contra o Athletico Paranaense preocupa-nos muito. A atuação da arbitragem, tanto no campo quanto no VAR, foi desastrosa e muito prejudicial ao Flamengo. Esperamos que episódios como esses não voltem a ocorrer, especialmente no dia 23, quando o árbitro de hoje estará envolvido novamente numa partida importantíssima", pode ler-se num comunicado divulgado no site do clube.O 'recado' do dia 23 é dirigido a Bráulio da Silva Machado, o juiz da partida de ontem que já foi nomeado para ser AVAR no Flamengo-Grémio, da 2.ª mão das meias-finais da Libertadores (1-1 na 1.ª mão), agendada para a madrugada de dia 24 de outubro (1h30, em Portugal continental)."O Clube de Regatas do Flamengo lamenta ter que se posicionar a respeito da arbitragem do Campeonato Brasileiro. Acreditamos que reclamações por parte de qualquer diretoria mancham a imagem do campeonato e, por isso, vínhamos a adotar como postura não nos manifestarmos depois de cada jogo, apesar de já termos presenciado várias situações que, ao nosso ver, prejudicaram claramente a nossa equipa.Não podemos, porém, calar-nos após o acontecido na partida de hoje [ontem]. A coincidência temporal entre a pressão pública feita por diretorias de concorrentes ao título e o ocorrido em campo no jogo contra o Athletico Paranaense preocupa-nos muito. A atuação da arbitragem, tanto no campo quanto no VAR, foi desastrosa e muito prejudicial ao Flamengo.Esperamos que episódios como esses não voltem a ocorrer, especialmente no dia 23, quando o árbitro de hoje estará envolvido novamente numa partida importantíssima.Uma arbitragem isenta e de alto nível: isto é o que o futebol brasileiro deseja e precisa".