Futuro de Jorge Jesus: 'vice' do Flamengo faz ponto de situação e aponta datas

Jorge Jesus tem o Brasil a seus pés e a continuidade no comando técnico do Flamengo é um dos temas em destaque. No contrato do técnico português com o ‘Mengão’ – que termina em Maio do próximo ano - existe uma cláusula que permite a Jorge Jesus sair do clube em dezembro sem qualquer custo . Ora Marcos Braz, vice-presidente do Flamengo, afirmou não estar preocupado com o assunto e esclareceu a situação."Jorge Jesus é uma pessoa experiente, um técnico experiente. A direção do Flamengo também é experiente. Vocês acham que estamos a conversar sobre esse assunto agora num momento como este? Tem mais um ano de contrato, até maio, e em dezembro há uma janela para os dois lados. Se quisermos que ele não continue, exercemos isso", disse, após a passagem do ‘Fla’ à final da Taça Libertadores , salvaguardando ainda que ninguém está acima do clube."O meu desejo é que ele fique. Às vezes não é possível, mas tudo isso é menos importante do que a história do Flamengo, que é de 124 anos", frisou.