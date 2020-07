Gabigol admite melhorias com Jorge Jesus: «Hoje sinto-me muito mais preparado»

Gabriel Barbosa, mais conhecido por Gabigol, reconheceu esta quarta-feira que Jorge Jesus tornou-o um jogador "mais completo" a todos os níveis.





Em entrevista ao jornal espanhol 'AS', o avançado brasileiro do Flamengo, clube que o treinador português representou nos últimos 13 meses, abordou a possibilidade de regressar ao futebol europeu, onde já representou clubes como o Benfica o Inter, e não esqueceu a passagem do novo treinador das águias durante a sua passagem pelo Mengão."Jorge Jesus ajudou muito na minha forma de pensar e executar. O futebol é um desporto de onze e é preciso termos essa noção porque, com essa maturidade, posso tornar-me um jogador mais completo, tomando sempre a decisão certa para o bem do coletivo", comentou o jogador brasileiro, afirmando ainda que a oportunidade de regressar à Europa chegará "no momento certo". "A opção de voltar à Europa chegará no momento certo, quando for bom para mim e para o Flamengo. Hoje sinto que estou muito mais preparado para enfrentar os desafios profissionais e pessoais que envolvem uma mudança de país."