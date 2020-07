Gabigol despede-se de Jorge Jesus: «Vai com Deus e ganhe porque você é isso. Amo-te!»

Gabigol deixou uma das mensagems mais emotivas a Jorge Jesus de entre os jogadores do Flamengo. O avançado, que foi figura com JJ ao leme, reconheceu a importância do treinador e desejou-lhe boa sorte para a nova etapa no Benfica.





Despedida? Abraço sentido entre Gabigol e Jorge Jesus no final do jogo



Despedida? Abraço sentido entre Gabigol e Jorge Jesus no final do jogo

"Mister, Jorge, pai, coroa bonitão.. Despeço-me de ti, mas pode ter certeza que na minha cabeça e no meu coração você irá estar sempre! Tivemos momentos lindos e tristes... Mas sempre com a fome de vencer e de trabalhar para ser o MELHOR e você é o melhor do maior clube do Brasil! Vai com Deus e ganhe porque você é isso! VENCER, VENCER, VENCER. AMO-TE!", referiu o internacional brasileiro.