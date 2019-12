Gomis agradece a Jorge Jesus: «É o melhor, ajudou-me a evoluir desportivamente»

Os árabes do Al Hilal discute, este sábado, com os tunisianos do Esperánce, a vaga nas meias-finais do Mundial de Clubes, onde irão, em caso de vitória, defrontar o antigo treinador Jorge Jesus, agora no comando do Flamengo.





Na conferência de imprensa de antevisão ao encontro deste sábado, Bafétimbi Gomis, ex-avançado do Lyon, não poupou nos elogios ao seu antigo treinador e revelou um pormenor, no mínimo, curioso da sua infância."[Jorge] Jesus é o melhor, alguém que me ajudou a evoluir desportivamente e a tornar-me num avançado mais agressivo", frisou, recordando o facto de ter vestido a camisola do Mengão na sua infância: "Quando eu era criança, tinha um equipamento do Flamengo".