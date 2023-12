Grémio inicia campanha de homenagem a Suárez e fatura mais de 100 mil euros... em duas horas e meia

Um jogador, um manto, uma história Um artilheiro que tornou-se Imortal. Agora, a Tricolor de Suárez vira item de colecionador. Raro e único, como a relação entre ídolo e torcida.



120 peças, pelos 120 anos do Grêmio Na https://t.co/Abo3XAdtPs pic.twitter.com/Ze5hcPGkpV — Grêmio FBPA (@Gremio) December 15, 2023

A curta passagem de Luis Suárez pelo Brasil marcou de tal forma os adeptos do Grémio (e não só) que o emblema canarinho decidiu iniciar uma campanha em homenagem ao avançado uruguaio, que autografou 120 camisolas que, após serem emolduradas, foram colocadas à venda por 5 mil reais cada, o equivalente a cerca de 928 euros. Ora, ao fim de duas horas e meia, refere o 'Globo Esporte', o clube conseguiu vender 110 unidades, amealhando um total de quase 550 mil reais ou 102 mil euros.Esta iniciativa, refira-se, surge no ano em que o Grémio celebra o seu 120.º aniversário. O clube foi fundado a 15 de setembro de 2003.Luis Suárez, de 36 anos, chegou ao Grémio em janeiro e, ao longo de toda a temporada no Brasil, contribuiu com 26 golos e 17 assistências (oficiais) em 53 jogos. Agora deverá juntar-se a Messi no Inter Miami