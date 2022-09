Ídolo do São Paulo ataca Abel: «Choras para c... Empresto-te as taças dos três Mundiais para cheirares»

Chulapa esteve no São Paulo entre 2005 e 2008. Na Europa, representou Paris Saint-Germain, Saint-Étienne e Rubin Kazan. Ao contrário do Palmeiras que nunca venceu a Taça Intercontinental nem o Mundial de Clubes, o São Paulo já teve êxito na prova em três ocasiões: 1992, 1993 e 2005.

Abel Ferreira deixou críticas à arbitragem do Palmeiras-Santos, um jogo que o atual líder do Brasileirão venceu mas do qual o treinador português acabou expulso.Na reação ao sucedido, Aloíso Chulapa, ídolo do São Paulo, não gostou do que o técnico luso proferiu e foi duro nas críticas."Choras para ca... Em todos os jogos dizes 'é tudo contra a gente'. Se quiseres, eu empresto-te as três taças do Mundial [de Clubes], sentes o cheirinho e depois devolves. Pára de chorar, respeita o futebol brasileiro, respeita a imprensa brasileira, respeita o adeptos brasileiro... Eu respeito-te, és bom treinador, mas nunca vais chegar aos pés do treinador brasileiro. Ser treinador de equipa com investimento grande é fácil. Vai treinar equipas sem condições para veres se és bom. Com toda a humildade, parabéns pelo título brasileiro, sem mundial", escreveu o avançado brasileiro, de 47 anos, comentando uma publicação da TNT Sports no Instagram.