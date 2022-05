Jesus diz ser 'irrecusável' treinar o Brasil: «São os melhores do Mundo em quantidade e qualidade»

Jorge Jesus confessou, em entrevista à Spor TV, do Brasil, no programa 'Bem, Amigos', que um convite para treinar a seleção brasileira seria algo "irrecusável"."Isso é irrecusável para qualquer treinador. Não há dúvida. Não há nenhum treinador no Mundo que possa recusar um convite para treinar a seleção do Brasil. Muito menos eu, seria um orgulho muito grande. Como um marco histórico da minha carreira, treinar e ter a possibilidade de trabalhar com os melhores jogadores do Mundo. E os jogadores brasileiros, volto a dizer, são os melhores do Mundo não só em quantidade, mas também em qualidade", frisou o antigo técnico do Benfica, que revelou ainda que foi procurado por duas seleções da América do Sul, uma delas o Chile.Recorde-se que o treinador português já assumiu, à mesma fonte, que chegou a receber uma proposta do Everton quando deixou o comando das águias, explicando que rejeitou a abordagem por "estar habituado a ganhar títulos".