Jorge Jesus e a expulsão de Gabigol: «É de loucos»

O Flamengo bateu o Fluminense por 2-1 na 1.ª mão da final do Campeonato Carioca e está a um passo de conquistar mais um título sob o comando técnico de Jorge Jesus. No final do encontro, o treinador português elogiou a exibição das duas equipas no relvado do Maracanã, mas deixou duras críticas à expulsão de Gabigol nos últimos instantes da partida.





"A expulsão do Gabigol é de loucos. Estamos sujeitos a ficar sem ele na final, mas não sei se dará direito a alguma reclamação por parte da direção do Flamengo", afirmou Jorge Jesus em declarações à Fla TV."Foi importante ter ganho na disputa de um troféu a 2 jogos e vamos para o segundo em vantagem. Foi um jogo bem disputado, o Fluminense, ao contrário do jogo anterior [final da Taça Rio] hoje jogou para ganhar, tal como o Flamengo. Foi um jogo mais emotivo, bem jogado. Ganhou o Flamengo, que foi mais equipa ao longo do jogo. Parabéns às duas equipas, apesar dos nervos à flor da pele agora no final..." acrescentou o técnico português.