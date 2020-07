Jorge Jesus: «O que fizemos com o Boavista faríamos com o Barcelona»

O Flamengo, de Jorge Jesus, conquistou na quarta-feira o Grupo A da Taça do Rio, a segunda fase do campeonato Carioca, com o pleno de cinco triunfos, ao bater no Maracanã o Boavista por 2-0. No final do encontro, Jorge Jesus aplaudiu o trabalho da sua equipa e elevou a fasquia.





"Tivemos jogadas de qualidade: uma equipa que joga 90 minutos dentro do meio campo do adversário tem de ter um perfil tático muito forte, uma capacidade física muito forte. É isso que o Flamengo fez com o Boavista e se jogasse contra o Barcelona também faria. Não importa o adversário, o que é importante para nós são nossas ideias", afirmou o treinador português.E prosseguiu, sublinhando a necessidade de ter uma equipa forte fisicamente: "Chegámos ao Brasil e incutimos isso no Flamengo. Hoje há mais equipas a fazer isso no Brasil felizmente. Não vamos abdicar daquilo que é o DNA da equipa, que é uma equipa muito compacta e agressiva quando não tem a bola. Os jogadores já não sabem jogar de outra maneira, já não gostam de jogar de outra forma, são eles próprios que incutem esse espírito. No domingo temos mais um jogo, faltam dois jogos... Para praticamente ganharmos tudo o que há no Brasil, faltando só a Copa (do Brasil)".