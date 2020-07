Jorge Jesus: «Para quem está no paraíso e toma estas decisões é sempre difícil»

De malas aviadas para regressar a Portugal e ao Benfica, Jorge Jesus despediu-se esta segunda-feira do plantel do Flamengo num almoço bem animado no centro de treinos do clube e à saída tinha à sua espera algumas dezenas de adeptos do Mengão e fez questão de distribuir autógrafos, assinar uma bandeira e também dirigir algumas palavras aos jornalistas presentes.





"É muito emocionante, fora daquilo que é o normal. É aquilo que durante este ano foram sempre comigo, com uma paixão muito grande", afirmou o técnico português de 65 anos.Jesus foi questionado sobre se a decisão de deixar o Flamengo era difícil e deu uma resposta curiosa. "Claro que foi difícil. Para quem está no paraíso e toma estas decisões tem de ser difícil...", admitiu JJ, preferindo não se alongar relativamente às razões que influenciaram o regresso ao Benfica.