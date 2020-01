Jorge Jesus "soltou a bomba" sobre Reinier e jogador do Flamengo não se ficou

As declarações de Jorge Jesus em exclusivo a Record sobre Reinier deram que falar no Brasil e são agora destaque em Espanha.





O 'AS' lembra que as negociações com o Atlético Madrid foram infrutíferas há uns tempos por causa de João Félix e revela agora que o jovem craque do Flamengo passou de repente a seguir nas redes sociais jogadores do Real Madrid nomeadamente Jovic, Militão, Hazard, Sergio Ramos, Kroos, Marcelo.O jornal escreve: "Pode tratar-se de uma simples coincidência, mas surpreende que tenha acontecido precisamente no dia em que Jorge Jesus soltou a bomba sobre a sua transferência".