Jornalista brasileiro pede desculpa após pergunta que irritou Vítor Pereira: «Acabou por soar ofensiva...»

Marco Bello, jornalista brasileiro que esta quinta-feira questionou Vítor Pereira acerca do seu futuro de forma peculiar - e que deixou o treinador português muito irritado -, recorreu às redes sociais para pedir desculpa ao técnico, assumindo que uma pergunta que era "para ter sido descontraída, acabou por soar ofensiva"."Amigos, fiz uma reflexão assim que cheguei a casa e quero partilhá-la convosco: estive muito mal na minha pergunta ao técnico Vítor Pereira do Corinthians. Era para ter sido uma pergunta descontraída, mas não saiu assim e acabou por soar ofensiva. Quero pedir desculpas ao Vítor e, quando o encontrar, assim o farei novamente. Espero que entendam ou, pelo menos, compreendam o meu arrependimento. Abraços a todos e fiquem em paz", escreveu no Twitter.Recorde-se que Marco Bello questionou Vítor Pereira em conferência de imprensa após o encontro: "A informação que temos é que a sua mulher quer que o Vítor vá [embora do Corinthians] e você quer ficar. Quem manda em sua casa, você ou a sua mulher?", algo que deixou o técnico - que acabou por não responder diretamente - visivelmente irritado.