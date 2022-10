«Quem manda em sua casa, você ou a sua mulher?»: A pergunta que tirou Vítor Pereira do sério

A carregar o vídeo ...

O Corinthians ficou, esta quinta-feira, matematicamente afastado da luta pelo título do Brasileirão depois de perder na receção ao Fluminense (0-2) e, no final da partida, Vítor Pereira voltou a ser questionado acerca do seu futuro, desta vez de forma peculiar e que acabou por deixar o treinador português... irritado. "Quem manda em sua casa, você ou a sua mulher?", questionou um jornalista brasileiro, antes de receber resposta do técnico. (: Corinthians TV)