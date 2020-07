Leonardo Jardim começa a seguir página do Twitter do Flamengo e adeptos entusiasmam-se

A eminente saída de Jorge Jesus do comando técnico do Flamengo tem sido o assunto da ordem do dia na imprensa desportiva brasileira. Surpreendidos com a decisão do técnico de 65 anos, os adeptos do clube brasileiro procuram saber quem será a nova voz de comando do Mengão tendo, entre os treinadores que têm sido apontados pela imprensa brasileira, um novo nome que surgiu associado esta sexta-feira, tudo graças ao... Twitter.





Leonardo jardim misteriosamente começou a seguir o Flamengo. pic.twitter.com/gjEYCifOAQ — Roger Albuquerque (@RogerAlbuquerq7) July 17, 2020

Leonardo Jardim, treinador português que orientou o Sp. Braga, Sporting, Olympiacos e AS Monaco, é o mais recente nome apontado para suceder a Jorge Jesus no comando da formação de Rio de Janeiro, depois de ter começado a seguir a página oficial do Flamengo na rede social Twitter. De realçar ainda que Jardim segue apenas clubes no Twitter, entre eles Sporting de Braga, Olympiacos e AS Monaco, formações que já orientou durante o seu percurso profissional.