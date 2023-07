Luís Castro despede-se do Botafogo e adeptos 'atacam': «Mercenário!»

Ver esta publicação no Instagram Uma publicação partilhada por Luis Castro (@luis_castro_official)

Luís Castro recorreu este domingo às redes sociais para se despedir do Botafogo, numa publicação que em poucos minutos já conta com centenas de comentários de adeptos do clube brasileiro, não satisfeitos com a saída do treinador português para o Al Nassr de Cristiano Ronaldo "No momento em que decido aceitar um novo desafio na minha carreira profissional, parto com o desejo de ser lembrado apenas como alguém que chegou ao Botafogo para dar o melhor de si. (...) Senti-me honrado com o convite do Sr. John Textor para o projeto, mas estava longe de imaginar o impacto que tiveram em mim as experiências que vivi no clube como treinador e como pessoa. Foi com muito orgulho que pertenci à família do Glorioso Botafogo", escreveu o técnico.Nos comentários, entretanto desativados, os adeptos do Botafogo não deixaram nada por dizer: "Mercenário! 61 anos na cara e priorizou dinheiro", "Nem me lembrava mais de si" ou "Nunca mais fale do Botafogo", são algumas das mensagens que se podem ler."No momento em que decido aceitar um novo desafio na minha carreira profissional, parto com o desejo de ser lembrado apenas como alguém que chegou ao Botafogo para dar o melhor de si. No clube encontrei uma administração, um plantel e um staff dispostos a fazer o mesmo. Essa feliz combinação resultou num grupo de profissionais unido e com espírito de missão que, pouco a pouco, foi ultrapassando dificuldades, melhorando as estruturas e condições de trabalho, culminando na consolidação de uma equipa de futebol que conquistou o respeito e a admiração dos seus adeptos.Essa equipa encontra-se no primeiro lugar do Brasileirão e apurada para a fase seguinte da Sudamericana.Senti-me honrado com o convite do Sr. John Textor para o projeto, mas estava longe de imaginar o impacto que tiveram em mim as experiências que vivi no clube como treinador e como pessoa. Foi com muito orgulho que pertenci à família do Glorioso Botafogo.Os clubes são como a vida: renovam-se. Estamos todos de passagem….. Parto com a certeza de que os que ficam continuarão unidos, respeitando os valores que nos orientaram e nos conduziram às vitórias que tanto ambicionámos. Continuem a viagem nunca esquecendo que só o trabalho nos levará ao sucesso.Reservo um lugar especial na minha memória para cada um de vós e deixo-vos com a Estrela Solitária que vos acompanhará no caminho que ainda está por fazer".