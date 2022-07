Luís Castro: «O futebol precisa de um VAR do VAR»

Na conferência de imprensa que se seguiu à vitória do Botafogo no terreno do Bragantino por 0-1 , o treinador Luís Castro deixou duras críticas ao VAR."Como é que um VAR pode pedir ao árbitro para ir rever um lance em que não há dúvida alguma? Como é que um lance em que não existe penálti lança uma confusão tal no estádio e põe o árbitro, equipas, treinadores em grandes dificuldades? Uma pessoa que está serenamente sentada à frente dum ecrã a analisar um lance causou confusão no jogo… Não entendo, mas pronto. Eu acho que o futebol precisa de um VAR do VAR", referiu Luís Castro.O Botafogo regressou na segunda-feira à noite às vitórias, ao triunfar por 1-0 na visita ao Bragantino, em jogo que fechou a 15.ª jornada do campeonato brasileiro. Depois de uma derrota no 'Brasileirão' e outra na Taça do Brasil, a equipa 'carioca' conseguiu ser eficaz num jogo com poucas oportunidades, em que valeu o golo de Vinicius Lopes, aos 65 minutos.No encontro, o videoárbitro teve papel importante, ao reverter dois lances de golo do Bragantino, aos 61 e 70 minutos, ambos por fora de jogo, além do apoio na expulsão de Eric Ramires, aos 90+4, também na equipa da casa.