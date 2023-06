Luís Fabiano e o bate-boca entre Abel Ferreira e Calleri: «Eu não teria sangue frio...»

Uma das imagens que marcou a vitória do Palmeiras no terreno do São Paulo (0-2) , no domingo, foi a de Abel Ferreira, treinador do verdão, a envolver-se num bate-boca com Jonathan Calleri . Instado a comentar sobre o incidente que quase levava técnico e jogador a vias de facto, Luís Fabiano, antigo avançado do tricolor e que passou pelo FC Porto em 2004/05, referiu que não seria capaz de ter "sangue frio" naquela situação."Não teria esse sangue frio [de Calleri], mas também não acho que o treinador se iria meter nesse disparate. Eu faria alguma coisa [contra Abel Ferreira]. Empurrar, pregar-lhe uma rasteira... Quem está errado é o treinador", referiu Luís Fabiano à ESPN Brasil.Na conferência de imprensa após a partida, o técnico português explicou o sucedido: "Aquele sou eu com o modo competitivo ligado e no meu estado normal. Tenho respeito e admiração pelo Calleri, mas luto por tudo, não desisto. Não tenho remorsos. Sei aquilo que faço e quando erro, como todos nós, faço como toda a gente faz e peço desculpa. Não sou mais do que ninguém. Procuro ser o melhor possível, mas há momentos em que também cometo os meus erros".