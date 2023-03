Marcelo pronto para se estrear no Fluminense: «Tenho muita vontade de vestir a camisola»

Marcelo, , concedeu uma entrevista à ESPN Brasil sublinhando que tem muita vontade de voltar aos relvados do Macaranã. A estreia pode mesmo acontecer este domingo no clássico Fla-Flu a contar para a primeira mão da final do Campeonato Carioca."Estou há duas semanas e meia [a treinar]. Estou muito feliz, a evolução tem sido ótima, sinto-me muito bem, motivado, com muita vontade de estrear-me, vestir a camisola de jogo. Tem sido incrível voltar à minha casa, treinar e reencontrar amigos", começou por dizer. "Quero estar disponível rapidamente para me poder estrear. Não sou eu que decido, há profissionais que me acompanham e veremos com o treinador [Fernando Diniz]", garantiu.O internacional brasileiro, vencedor da Liga dos Campeões em cinco ocasiões, destacou a vontade de vencer a Libertadores e as chances do clube do Rio de Janeiro alcançar a glória na competição."Não há grupos ou equipas fracas na Libertadores. Para ganhar competição destas, não podemos pensar no adversário, se é forte ou fraco. É fazer o nosso jogo, pensar nas nossas características e jogar para ganhar. Sabemos que temos de preparar cada jogo como se fosse uma final se queremos chegar longe na competição", vincou.Sobre o legado que quer deixar, Marcelo revelou: "Sempre pensei em ganhar o máximo de títulos, mas o meu maior troféu é ver no olhar das crianças que sou um exemplo. Quero que o meu filho diga: 'Quero ser igual ao meu pai'".