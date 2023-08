Marcos Braz comenta agressões entre Gerson e Guillermo Varela em treino do Flamengo

O Clube de Regatas do Flamengo informa que o entrevero entre os atletas Gerson e Varela foi resolvido internamente pelo departamento de futebol. Os jogadores entendem que o episódio faz parte de um treino disputado. A preparação para o jogo de amanhã segue normalmente. #CRF — Flamengo (@Flamengo) August 15, 2023

Marcos Braz, vice-presidente de futebol do Flamengo, comentou, na madrugada desta quinta-feira depois da vitória frente ao Grémio (1-0) que colocou a equipa na final da Taça do Brasil, as agressões entre Gerson e Guillermo Varela durante o treino de terça-feira , frisando que tudo não passou de uma sessão "muito disputada". O uruguaio, refira-se, fraturou mesmo o nariz."A minha posição é a mesma dos jogadores. Eles têm a certeza que foi - e é evidente que não deveria ter acontecido - uma disputa de bola, num treino muito disputado. Foi isso que aconteceu", começou por dizer Marcos Braz em declarações aos jornalistas, garantindo que, "por enquanto", nenhum dos jogadores será punido."Por enquanto não. Por enquanto vamos comemorar mais uma qualificação para uma decisão de um título importantíssimo, um título nacional que tem uma importância financeira muito grande, uma importância para o clube também muito grande, vaga na Libertadores... É [preciso] treinar o Flamengo nos próximos 30 dias para termos uma final bonita contra um clube histórico", referiu.Questionado acerca do mesmo assunto na zona mista, o central Fabrício Bruno também preferiu não comentar: "Desculpem mas não vou falar [sobre as agressões]. O clube já se manifestou e estou aqui para falar do que vai acontecer daqui para a frente".Recorde-se que, em comunicado oficial, o Flamengo justificou o desentendimento entre os dois jogadores como tendo sido um "entrevero" [confusão].