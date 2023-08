Pancadaria no treino do Flamengo: Varela leva "vários socos" de Gerson e fica com nariz fraturado

O 'Globo Esporte' dá, esta terça-feira, conta de um episódio lamentável no treino do Flamengo com agressões entre o médio brasileiro Gerson e o lateral uruguaio Guillermo Varela. Segundo a mesma fonte, suspeita-se mesmo que este último tenha fraturado o nariz após levar "vários socos".Tudo terá começado quando Gerson cometeu uma falta sobre o uruguaio no treino. Este, não satisfeito, pediu satisfações e reclamou com outro companheiro de equipa. Foi então que o brasileiro, ao ouvir os protestos de Varela, terá dito: "O que é que ele está para aí a dizer?". Nesse momento, Varela respondeu: "Nem estou a falar contigo".Depois deste bate-boca, o 'Globo Esporte' frisa que o uruguaio "foi para cima de Gerson e tentou acertar-lhe. Este, desviou-se e respondeu com vários socos".Esta, recorde-se, é a segunda vez em menos de um mês que há agressões no Flamengo. No fim do mês passado, o avançado Pedro levou um soco do preparador físico Pablo Fernández , entretanto despedido.O Flamengo volta a entrar em campo na quinta-feira diante do Grémio, na 2.ª mão das meias finais da Taça do Brasil. Na 2.ª, a equipa de Sampaoli levou a melhor e venceu por 2-0.