Membros da claque do Vasco da Gama invadem centro de treinos e confrontam Sá Pinto

Vida complicada para Sá Pinto no Vasco da Gama. Esta quinta-feira vários membros da claque invadiram o centro de treinos do clube e confrontaram o técnico português na sequência dos maus resultados da equipa.





Os adeptos já haviam protestado na semana passada, antes da derrota (0-1) com o Defensa y Justicia, que ditou a eliminação do Vasco da Taça-Sul americana. A goleada (4-0) na visita ao Grémio, no último domingo, deixou o clube carioca em posição delicada no Brasileirão (17.º lugar, em zona de despromoção) e a claque Ira Jovem decidiu pedir satisfações ao treinador e aos jogadores no Centro de Treinos do Almirante.De acordo com a imprensa brasileira, o capitão Leandro Castán e o avançado Talles Magno foram dois dos maiores visados pelos adeptos do Vascão, sendo que este último foi confrontado. "Já apanhaste Covid duas vezes. Ainda para mais vens das camadas jovens, tu sabes o sofrimento, Talles. Há aqui muitos vascaínos de raiz, mas outros no início do próximo ano vão procurar outras equipas, entendes? E nós vamos continuar. Tu és novo, és planta para colher", cita a ESPN.O treinador português tentou acalmar os ânimos, assumiu responsabilidades e defendeu os jogadores . Os adeptos querem uma reação imediata da equipa na receção ao Fluminense, agendada para sexta-feira (23h30, hora de Portugal).