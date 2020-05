Miguel Trauco: «Gostava de ter trabalhado mais com Jorge Jesus»

Miguel Trauco, defesa peruano que deixou o Flamengo em agosto de 2019 para rumar aos franceses do Saint-Étienne, lamenta ter trabalhado pouco mais de um mês às ordens do técnico português Jorge Jesus no emblema carioca.





"Gostaria de trabalhar mais com Jorge Jesus. Gostei dos seus métodos de trabalho, sei da qualidade que tem como treinador e potencializa sempre os seus jogadores. Gostava de ter trabalhado mais com ele, mas as circunstâncias não permitiram" afirmou o jogador de 26 anos em conversa no Instagram com a jornalista brasileira Raisa Simplicio.Trauco assume que ao sair Flamengo procurou ter mais minutos de jogo. "Chegou mais um colega [Filipe Luís], fiquei como terceiro lateral-esquerdo e tinha que ver as minhas prioridades", justificou.