Odair Hellmann: «Fui desrespeitado por um membro da equipa técnica do Flamengo»

Os minutos finais do Fluminense-Flamengo foram de tensão dentro e fora das quatro linhas. Além da expulsão de Gabigol, o tempo de compensação (3 minutos) motivou protestos dos responsáveis do Fluminense e provocou grande confusão na zona dos bancos de suplentes e junto ao 4.º árbitro. No final do encontro, o treinador do Fluminense - que não cumprimentou Jorge Jesus - justificou-se ao canal do clube tricolor no Youtube e disse que foi desrespeitado por um elemento da equipa técnica do adversário.





"Eu fui apenas comentar sobre o período de compensação, que para as 10 substituições que houve 3 minutos era muito pouco. E aí fui desrespeitado por um membro da equipa técnica do Flamengo. O Diego e outros jogadores do Flamengo pediram-me para ter calma e ter respeito, e eu disse que ele também tinha de me respeitar, respeitar o Fluminense e não dizer o que disse. Espero que na próxima vez ele tenha respeito, porque não fica bem ao desporto nem ao grande jogo que foi", afirmou Odair Hellmann.