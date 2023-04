Oficial: Vítor Pereira já não é treinador do Flamengo

O Clube de Regatas do Flamengo informa que o treinador Vitor Pereira e sua comissão técnica não comandam mais o elenco profissional. A direção agradece ao profissional e deseja sorte na continuidade da carreira. #CRF — Flamengo (@Flamengo) April 11, 2023

O Flamengo anunciou esta terça-feira, em comunicado, que Vítor Pereira já não é treinador da equipa de futebol. O técnico português, confirmado a 13 de dezembro de 2022, não resistiu aos maus resultados após apenas três meses no cargo.A goleada sofrida na final do Cariocão, por 4-1 , diante do rival Fluminense, foi a gota de água para a Direção do Mengão.A juntar a esta deceção, o técnico que na época passada orientou o Corinthians juntou outras como a derrota nas meias-finais do Mundial de Clubes, o desaire na Supertaça do Brasil e na Recopa Sudamericana.Jorge Jesus, atual técnico do Fenerbahçe, tem sido apontado a um eventual regresso ao Ninho do Urubu.