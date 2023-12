Palmeiras admite aumentar Abel Ferreira para evitar que deixe o clube

O arrepiante discurso de Abel no balneário do Palmeiras: «Não tenho de me despedir de ninguém...» O arrepiante discurso de Abel no balneário do Palmeiras: «Não tenho de me despedir de ninguém...»

Abel tem contrato com o Palmeiras até dezembro de 2024 mas não é certo que continue no clube apesar de se ter sagrado bicampeão esta madrugada. O treinador português não garantiu a continuidade mas a direção liderada por Leila Pereira está disposta a aumentar o salário do treinador português para o segurar, avança o 'Globoesporte'. Os adjuntos João Martins, Vitor Castanheira, Carlos Martinho e Tiago Costa também seriam compensados financeiramente.Na festa do título, Abel manifestou que se sente muito cansado e deixou o futuro em aberto. Já Leila Pereira referiu que se o técnico decidir sair ficará supreendida. "Tem contrato até dezembro de 2024, sinto que ele está muito feliz no Palmeiras, com toda a estrutura que lhe proporcionamos. Se não continuar será uma surpresa para mim", referiu.O 'Globoesporte" adianta ainda que no contrato entre as duas partes há uma cláusula que implica um pagamento ao Palmeiras, de um valor a rondar os os 5 milhões de euros, caso Abel deixe o clube antes do que ficou acordado.