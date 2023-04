Palmeiras de Abel Ferreira estreia-se na Libertadores com derrota frente ao Bolívar

O Palmeiras, de Abel Ferreira, estreou-se na madrugada desta quinta-feira na Libertadores com uma derrota na visita ao terreno do Bolívar, por 1-3.Num jogo em que o treinador português optou por colocar em campo jogadores menos utilizados, o verdão até começou melhor e abriu o marcador logo aos 13 minutos, por intermédio do avançado argentino José Manuel López.A partir daí, o Bolívar superiorizou-se e empatou instantes depois, aos 20', por Pablo Hervías. Ainda antes do intervalo, o médio brasileiro Jailson, do Palmeiras, viu o cartão vermelho e deixou o verdão reduzido a 10 unidades. Na sequência (45'+1), Bejarano colocou a equipa da casa em vantagem.Aos 89', Javier Alderete sentenciou o resultado final a favor do Bolívar - que também jogou com 10 jogadores a partir 52 minutos, depois da expulsão de José Sagredo.O Palmeiras, refira-se, não perdia na estreia da Libertadores há 17 temporadas.A equipa de Abel Ferreira volta a entrar em campo no domingo, frente ao Água Santa, na 2.ª mão da final do Campeonato Paulista. Na 1.ª mão, o verdão foi derrotado (1-2)