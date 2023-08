Payet faz "visita inesperada" à loja do Vasco da Gama e compra mais de 100 camisolas... com o seu nome

A chegada de Dimitri Payet ao Vasco da Gama está a gerar muito entusiasmo entre os adeptos e, nas últimas horas, até os funcionários do clube 'deliraram' com a contratação do internacional francês . Isto porque segundo avança o 'Globo Esporte', Payet fez uma "visita inesperada" à loja do Vasco depois de realizar o seu primeiro treino com a equipa, e por lá comprou mais de 100 camisolas personalizadas... com o seu nome.Diz a mesma fonte que além dos equipamentos, Payet adquiriu ainda inúmeros outros acessórios do emblema brasileiro para distribuir entre amigos e familiares. Durante a visita em questão, o jogador, de 36 anos, tirou fotografias e distribuiu autógrafos a alguns adeptos que estavam no local.Payet, refira-se, chegou ao Brasil na madrugada de quarta-feira e foi recebido no aeroporto como um autêntico herói por milhares de adeptos.