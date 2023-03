"Pior clube do Mundo" provoca Flamengo de Vítor Pereira: «Devemos estar preocupados?»

O Flamengo é o mais novo pior time do mundo? Devo me preocupar? — Íbis Sport Club (@ibismania) March 9, 2023

O Íbis, clube brasileiro que se intitula o "pior do Mundo" por ter ficado mais de 50 jogos consecutivos sem vencer, recorreu esta quinta-feira às redes sociais para deixar uma provocação ao Flamengo de Vítor Pereira, depois do mengão ter perdido o Campeonato Carioca para o Fluminense (1-2) , o quarto título que o treinador português deixa fugir desde que chegou à equipa."O Flamengo é a mais recente pior equipa do Mundo? Devemos estar preocupados?", escreveu o Íbis no Twitter.Desde que chegou ao Flamengo em janeiro, recorde-se, Vítor Pereira perdeu a final da Supertaça para o Palmeiras de Abel Ferreira, as 'meias' do Mundial de Clubes frente ao Al Hilal, a final da Supertaça sul-americana com o Independiente del Valle e, desta feita, o Campeonato Carioca.