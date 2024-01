Presidente do Corinthians irritado com Lucas Veríssimo: «Ficou a enrolar para assinar...»

Lucas Veríssimopelo Corinthians. Augusto Melo, presidente do emblema brasileiro, não poupou nas críticas ao central."O jogador estava contratado, faltava assinar, ficou a enrolar para assinar, não assinou, não vamos duplicar o salário dele. Íamos pagar oito milhões de euros, um atleta que colocamos na seleção brasileira. Não vamos fazer leilão", afirmou o presidente do Corinthians após o jogo frente ao Guarani, citado pelo ‘Globo Esporte’.E prosseguiu: "Tentamos consertar um contrato da gestão passada. O Corinthians não vai servir mais de intermediário para ninguém. Daqui para a frente, quem quiser vem como o passe definido. Tentámos, de certa forma, consertar o contrato mal feito. O jogador veio lesionado, colocámo-lo na vitrine e vai embora de graça. Acabou, não vou aceitar mais isto".Recorde-se que Lucas Veríssimo foi emprestado pelo Benfica ao Corinthians no verão do ano passado. O emblema brasileiro pretendia garantir o central a título definitivo.