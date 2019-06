Presidente do Flamengo aplaude trabalho de Jorge Jesus: «Vai trazer uma série de mudanças»

No dia que assegurou a contratação de Jorge Jesus , o presidente do Flamengo, Rodolfo Landim, assumiu este sábado que o clube brasileiro já segue o trabalho do treinador há algum tempo e aponta as mudanças que o técnico português deverá promover."Tivemos um encontro esta manhã. Conversámos sobre a proposta de trabalho e Jorge Jesus concordou que vai ficar connosco no próximo ano. Temos analisado o trabalho dele. É uma mudança de forma de trabalhar, mais intensa. Vai trazer uma série de mudanças em relação à forma de jogar do clube, mas acreditamos que seja imporante para atingirmos os nossos objetivos", afirmou o dirigente à Sport TV.E prosseguiu, abordando os objetivos do Flamengo: "Temos vários campeonatos em andamento, o brasileiro, a Libertadores... Uma coisa importante que sentimos no Jorge Jesus é que ele tem a vontade de ganhar tudo. Tem sido assim, o trabalho dele tem sido nesse sentido. É uma pessoa detalhista, com um trabalho muito positivo feito na Europa, e acreditamos que, com ele, os nossos objetivos vão ser alcançados".