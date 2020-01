Presidente do Flamengo põe ponto final na polémica com prémios dos jogadores

A polémica sobre os atrasos nos prémios de jogo, que terá colocado em conflito os jogadores e a direção do Flamengo, foi desmentida, horas antes da final com o Liverpool, pelo presidente Rodolfo Landim, que negou qualquer mal-estar. "Está tudo perfeito. Não existe qualquer discussão em relação ao pagamento aos jogadores e à comissão técnica. Existe, apenas, uma discussão em relação a um critério de rateio entre os demais profissionais que fazem parte do futebol", explicou o líder do Mengão, que, apesar da derrota, viu os cofres engordar 3,7 milhões de euros, prémio destinado ao vice-campeão do Mundial de Clubes.





A verba total arrecadada pelo Flamengo esta temporada foi de 33,2 milhões de euros em prémios, valor que poderá fazer a diferença numa altura de final de época e no qual vai ser discutida a continuidade de Jorge Jesus e Gabigol para 2020.