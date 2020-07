Presidente do Flamengo quebra o silêncio após saída de Jorge Jesus

Rodolfo Landim abordou pela primeira vez a saída de Jorge Jesus do comando técnico do Flamengo, num vídeo enviado a Adson Batista, presidente do Atlético Goianiense, no qual anuncia e justifica a decisão do clube em abdicar de disputar um torneio quadrangular de preparação para o Brasileirão. Nesse vídeo, partilhado pelo líder do Atlético nas redes sociais, Landim explica que essa decisão se deveu precisamente à saída de JJ e pelo momento complicado que o clube atravessa devido a esta mudança.





"Com essa saída do Jesus do Flamengo, algo que não estávamos a contar, as coisas complicaram-se um pouco aqui, pois não sabemos quando contaremos com a chegada de um novo treinador e como é que ele vai querer utilizar esse tempo até ao início do Brasileirão. Então, assumir esse compromisso agora poderia, de facto, atrapalhar até a vinda de quem estamos a selecionar nesse processo de escolha de um novo técnico. Queria pedir desculpas e espero que entendessem esse problema que estamos a passar. Mas realmente ficou complicado para nós manter isso", disse o presidente flamenguista no vídeo enviado a Adson Batista.