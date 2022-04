Presidente do Palmeiras oferece telemóvel a miúdo agredido por Calleri

A presidente do Palmeiras decidiu esta terça-feira compensar Felipe Goto, um miúdo da formação do Verdão que no domingo, após o jogo com o São Paulo, foi vítima da 'azia' de Jonathan Calleri. Na altura, visivelmente agastado com o desaire por 4-0 que ditou a perda da final do Paulistão , o argentino descarregou a fúria no miúdo, atirando-lhe o telemóvel ao chão quando este filmava a saída da comitiva do tricolor.A cena deu que falar, levou a muitas críticas e a um pedido de desculpas de Calleri - com a promessa de compensação -, mas a primeira pessoa a avançar para compensar o miúdo foi mesmo Leila Pereira, a líder do emblema comandado por Abel Ferreira.