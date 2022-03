Raphael Veiga e o possível interesse do Benfica em Abel: «Ele disse para dormir tranquilo»

Na última semana, a imprensa brasileira garantiu ter havido uma sondagem do Benfica por Abel Ferreira , com vista a ocupar o banco das águias a partir de junho. O assunto não passou ao lado do balneário do Palmeiras.O capitão do Verdão parafraseou o técnico luso quando disse na quarta-feira aos adeptos para "dormirem tranquilos". "Eu não sei [quando deixará o clube]... Mas se ele disse para dormir tranquilo, eu vou dormir tranquilo também", reiterou Raphael Veiga em declarações à TNT Sports, após decidir o clássico com o Santos."Ele é fantástico. Não sei quanto tempo mais vai ficar, mas espero que muito. Está a ajudar-nos muito e a conquistar títulos. Eu quero sempre trabalhar com os melhores e ele tem-me ajudado muito a crescer. Espero que ele fique aqui bastante tempo", deixou claro o médio do Palmeiras.