Renato Gaúcho sobre Jorge Jesus: «Só fico curioso por nunca ter ouvido o nome dele»

O treinador do Grémio que enfrentará Jorge Jesus na meia-final da Taça Libertadores na próxima quinta-feira, voltou a falar sobre o técnico português, afirmando que não o quis menosprezar por causa da idade, quando disse: "Jesus nunca conquistou nada e está com 65 anos". Renato Gaúcho diz, no entanto, ter estranhado nunca ter ouvido falar do seu nome."Muita gente interpreta mal uma palavra ou outra minha, como quando eu falei da idade dele. Nunca vou menosprezar uma pessoa por causa da idade. Eu só fico curioso, pelo trabalho maravilhoso que ele vem fazendo no Flamengo - mas aí é que entram os 65 anos dele - por nunca ter ouvido o nome dele e por ele nunca ter treinado uma grande equipa da Europa, e nunca ter saído de Portugal", afirmou o treinador do Grémio após a goleada ao Avaí, por 6-1."Quando saiu, foi para a Arábia. Então isso é que me surpreende. Pela capacidade dele como treinador, e o currículo dele. Ele tem dois, três ou quatro títulos, somente em Portugal", referiu.