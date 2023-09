Renato Paiva deixa o Bahia

Renato Paiva já não é treinador do Bahia. O treinador português apresentou a demissão, quatro dias depois do empate caseiro (1-1) com o Vasco da Gama, que deixa o tricolor no 16.º lugar do Brasileirão, o primeiro acima da linha de água (com mais 1 ponto do que o Santos, já em zona de despromoção). Trata-se, assim, da segunda saída de um técnico português de uma equipa canarinha, depois de Pepa, que foi despedido do Cruzeiro no final de agosto.Rogério Ferreira, timoneiro dos sub-20, irá substituir Renato Paiva no cargo mas de forma provisória, enquanto a direção procura um novo treinador principal.O Esporte Clube Bahia comunica que Renato Paiva não é mais o técnico do Esquadrão. Em Salvador desde dezembro do ano passado, o profissional apresentou pedido de demissão. Ao todo foram 51 jogos, com 20 triunfos, 15 empates e 16 derrotas – aproveitamento de 49% -, além do título estadual em abril.O clube agradece o profissionalismo, trabalho árduo e dedicação de Renato e deseja boa sorte no seguimento de sua carreira. Rogério Ferreira, treinador do sub-20, assume as atividades até a chegada do novo comandante.