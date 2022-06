Rodrygo revela que Neymar o apontou como futuro '10' do Brasil: «Fiquei envergonhado...»

Rodrygo, extremo do Real Madrid, revelou, em declarações ao podcast 'Podpah', que Neymar o apontou como herdeiro da camisola '10' na seleção brasileira, algo que deixou o jogador dos merengues... sem reação."O Neymar disse-me: 'Quando me for embora da seleção, o número 10 é teu'. Nem sequer sabia o que lhe dizer. Fiquei envergonhado, ri-me e não me consegui expressar corretamente. Disse-lhe que tinha de jogar na seleção durante mais tempo, que não era minha intenção ficar com a 10 agora. Como é que ele reagiu? Começou-se a rir", confessou.Recorde-se que em setembro de 2021, após a vitória da canarinha frente ao Peru, Neymar - que apontou um golo e contribuiu com uma assistência - atirou : "Já é normal [receber críticas]. Isso acontece há muito tempo. Vem de vocês, repórteres, comentadores, de outros também... Às vezes nem gosto de falar depois dos jogos, mas nos momentos importantes tenho que dar o meu parecer. [É uma resposta] Para todos, para pensarem um pouco".