Romário recebe alta hospitalar: «Nada é mais valioso que a nossa família e a nossa saúde»

View this post on Instagram A post shared by Romário (@romariofaria)

Romário, lenda do futebol brasileiro e atual senador naquele país, recebeu esta quarta-feira alta hospitalar, ao fim de ter estado 13 dias internado no Hospital Barra d'Or, no Rio de Janeiro, a recuperar de uma infeção intestinal O ex-internacional brasileiro de 57 anos divulgou um vídeo na rede social Instagram onde deu conta de uma surpresa que os seus amigos e familiares prepararam quando chegou à sua casa, juntamente com a seguinte mensagem: "Nada é mais valioso que a nossa família e a nossa saúde. Estou em casa, cercado de muito amor. Obrigado a todos pelo carinho e votos de melhoras".