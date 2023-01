Ronaldo ameaça "vândalos" após invasão ao centro de treinos do Cruzeiro: «Falsos adeptos...»

Ronaldo 'Fenómeno', antigo avançado brasileiro e proprietário do Cruzeiro, revelou esta segunda-feira no seu canal da Twitch que o centro de treinos da formação brasileira foi "invadido por mais ou menos 30 pessoas", e deixou ameaças aos "vândalos" que aproveitaram um "deslize de segurança"."Hoje [ontem], infelizmente, a Toca da Raposa [nome dado ao centro de treinos do Cruzeiro] foi invadida por mais ou menos 30 pessoas. 30 vândalos que, apesar de não terem usado violência, praticaram um ato de violência ao invadir a Toca, num deslize da nossa segurança", começou por dizer o histórico ponta-de-lança, agora com 46 anos.E prosseguiu: "Já temos um interlocutor a falar com os responsáveis das claques para ajudar a resolver os problemas que eles solicitam. Para mim são vândalos, invasores. Isto para mim é um caso de polícia. Vamos ver se temos imagens para entregar à polícia e que isto não volte a acontecer. Vamos fazer o nosso trabalho de casa para dificultar cada vez mais o acesso dessas pessoas aos nossos jogos. Este tipo de comportamento é inaceitável e apanhou-me de surpresa".Ronaldo, que comprou o Cruzeiro em dezembro de 2021 , garantiu ainda que o clube "vai tomar medidas" para impedir que o incidente se repita naquele que é o seu "local de trabalho". "Esses adeptos falsos, para mim nem são adeptos. Vamos tomar medidas, não vamos tolerar este tipo de comportamento na Toca, que é o nosso local de trabalho e onde precisamos de tranquilidade. Estes falsos adeptos não serão tolerados. Prometo que da próxima vez que acontecer algo deste género, essas pessoas serão identificadas e nunca mais entrarão no estádio num jogo do Cruzeiro", assegurou.